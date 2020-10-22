Президент России Владимир Путин предлагает вводить в киберсфере меры доверия, как ранее были приняты в военной области. Об этом он сообщил на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее Минюст США заявил, что российские хакеры якобы совершали атаки на американские компании, украинские энергосистемы в попытках сорвать президентские выборы во Франции. МИД РФ назвал эти обвинения бездоказательными.