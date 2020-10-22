«Надо прибирать планету»: Путин высказался о проблеме экологии

Человечество не хочет, чтобы климат на Земле приблизился к условиям безжизненной Венеры. С таким заявлением перед участниками дискуссионного клуба «Валдай» выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Говоря о проблемах экологии, глава государства отметил необходимость смены существующей политики и подходов.

«Здесь уже накопилось критическое напряжение. Мы это видим по изменению климата. Эта проблема требует реальных действий и гораздо большего внимания, она уже давно перестала быть сферой отвлеченных научных интересов и затрагивает практически каждого жителя Земли. Надо прибирать свою планету, надо обсудить и отказ от неограниченного потребления в пользу разумной достаточности», - сказал свою точку зрения президент.

Президент принимает участие в заседании дискуссионного клуба каждый год. В этот раз он общался с участниками по видеосвязи.

В этом году XVII ежегодное заседание «Валдая» проходит с 20 по 22 октября в Москве. Тема - «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира». На мероприятие приглашены свыше 150 участников со всего мира.