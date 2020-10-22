Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову

Мосгорсуд смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову с восьми до семи с половиной лет колонии. Смягчающим обстоятельством суд счел то, что Ефремов выплатил пострадавшим по уголовному делу материальные компенсации.

«Приговор Пресненского районного суда Москвы изменить: наказание, назначенное осужденному, снизить до семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - огласила решение судебная коллегия.

Ранее адвокаты Ефремова просили освободить его из-под стражи или вдвое сократить срок заключения. Кроме того, адвокаты добивались перевода Ефремова в колонию-поселение.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Актер допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого погиб. Ефремова осудили на восемь лет колонии.