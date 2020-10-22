Малышева назвала продукты-«суперчемпионы» против коронавируса

Российская телеведущая врач Елена Малышева назвала три «суперпродукта», которые помогут избежать осложнений при COVID-19. Малышева отметила бразильский орех, сырые устрицы и печень трески, которые богаты витамином D, цинком и селеном. По словам медика, у людей, страдающих от нехватки этих элементов, коронавирус протекает тяжелее.

«Сейчас точно доказано, что коронавирусные инфекции, точно так же как грипп и многие другие инфекции, гораздо тяжелее протекают у людей, у которых дефицит витамина D, дефицит цинка и дефицит селена. Мы решили предложить вам продукты, которые богаты этими веществами... В нашем списке только продукты-суперчемпионы!» - написала Малышева в своем Instagram.

По словам медика, бразильский орех является лучшим источником селена, также он «дает силу естественным киллерам-макрофагам», которые убивают вирус. Еще селен снижает риск образования тромбов в кровеносных сосудах у пациентов с COVID-19. Сырые устрицы, утверждает Малышева, богаты цинком, который блокирует размножение коронавируса в клетке. Лучшим источником витамином D является печень трески, которая запускает клеточный иммунитет и препятствует воспалению в клетках при коронавирусе.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 15 971 новый случай коронавируса. При этом у 25,8% больных симптомов нет. За последние 24 часа выздоровели 11 428 человек, 290 умерли. Всего с начала эпидемии в России заразились 1 463 306 человек.

Также ранее в оперштабе заявили, что число умерших от коронавируса за сутки в России впервые превысило 300. По словам специалистов, это максимум за все время пандемии в стране.