В МИД призвали россиян воздержаться от зарубежных поездок на фоне пандемии COVID-19

Россиянам следует просчитывать все риски при планировании зарубежных поездок на фоне пандемии коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вновь обращаемся к гражданам с просьбой тщательно взвешивать обстоятельства при принятии решений о своих зарубежных поездках, а в случае отсутствия острой необходимости также просчитывать все возможные риски вплоть до того, чтобы, может быть, даже и воздерживаться от подобных поездок», - заявила Захарова.

Она еще раз напомнила о резком ухудшении ситуации с пандемией COVID-19 в ряде стран. Среди них есть и популярные у российских туристов направления. По данным Роспотребнадзора, вспышки инфекции отмечаются в Хорватии, Словении, ОАЭ, Турции, Египте и в целом ряде других стран и регионов.

«Не исключен такой обратный откат и реальные риски развития ситуации по самому нежелательному сценарию», - предупредила дипломат.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 15 971 новый случай коронавируса. При этом у 25,8% больных симптомов нет. За последние 24 часа выздоровели 11 428 человек, 290 умерли.

По количеству заболевших лидирует Москва (4 413, на 24 больше, чем накануне), за ней идут Санкт-Петербург (697), Подмосковье (462), Нижегородская (354), Ростовская (297), Свердловская (259), Архангельская (256) области.

Меньше всего пациентов с COVID-19 выявили в Чечне (шестеро), Ненецком автономном округе и на Чукотке (по одному).