Путин призвал сохранить основные механизмы международной безопасности

Президент России Владимир Путин призвал сохранить все основные международные структуры, а также, все механизмы международной безопасности, включая право вето в Совбезе ООН. Об этом глава государства заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Правом вето в Совбезе ООН обладают постоянные члены Совета. В пятерке этих стран Российская Федерация (как правопреемница СССР), Великобритания, США, Китай и Франция.