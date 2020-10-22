Путин рассказал, в чем сила государства

Сила государства - не в тотальном контроле, не в ущемлении гражданской активности, а в доверии граждан. С таким заявлением перед участниками клуба «Валдай» выступил президент Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что голос россиян должен быть решающим, запросы общества должны быть реализованы.

«Пытаться слепо копировать кого-то - неверно, важна гармония в обществе. Сила государства - в доверии граждан, и это готовность не только прийти на избирательный участок, но и считать избранных людей своими представителями. Общественный запрос пытаются иногда подменить интересами узкой группы, даже могут быть закулисные нашептывания из-за рубежа», - сказал Путин.

Президент принимает участие в данном мероприятии каждый год. В этот раз он общался с участниками по видеосвязи.

В этом году XVII ежегодное заседание «Валдая» проходит с 20 по 22 октября в Москве. Тема - «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира». На мероприятие приглашены свыше 150 участников со всего мира.