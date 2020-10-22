Путин заявил, что пандемия коронавируса повлияла на все сферы жизни

Человечеству еще только предстоит осмыслить, как пандемия коронавируса повлияет на его настоящее и будущее. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Нам еще предстоит глубоко осмыслить, как эпидемия повлияла и повлияет на настоящее и будущее человечества», - сказал он на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

При этом глава государства подчеркнул, что уже сейчас ясно, что COVID-19 изменил абсолютно все сферы жизни людей.

Говоря о международном взаимодействии в борьбе с распространением инфекции, российский лидер высказал мнение, что мировое сообщество сделало не все для этого. Владимир Путин считает, что были упущены некоторые возможности.

«Пандемия напомнила о хрупкости человеческой жизни. Трудно было представить, что в технологически продвинутом нашем XXI веке даже в самых благополучных состоятельных странах человек может остаться беззащитным перед, казалось бы, не такой уж и фатальной инфекцией, не перед такой уж страшной угрозой», - добавил президент.

Российский лидер напомнил, что COVID-19 пока не отступил и до сих пор представляет серьезную угрозу. Путин также заявил, что сейчас мир стоит на пороге перемен и тектонических сдвигов.

Согласно официальной статистике, с начала пандемии в мире было зафиксировано 41 227 176 случаев заболевания коронавирусом, 1 131 308 заразившихся скончались.