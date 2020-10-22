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Путин заявил, что пандемия коронавируса повлияла на все сферы жизни

Роман Захаров
17:40 22.10.2020
Президент РФ считает, что международное сообщество сделало не все для того, чтобы остановить распространение инфекции.
Путин заявил, что пандемия коронавируса повлияла на все сферы жизни

Человечеству еще только предстоит осмыслить, как пандемия коронавируса повлияет на его настоящее и будущее. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. 

«Нам еще предстоит глубоко осмыслить, как эпидемия повлияла и повлияет на настоящее и будущее человечества», - сказал он на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

При этом глава государства подчеркнул, что уже сейчас ясно, что COVID-19 изменил абсолютно все сферы жизни людей. 

Говоря о международном взаимодействии в борьбе с распространением инфекции, российский лидер высказал мнение, что мировое сообщество сделало не все для этого. Владимир Путин считает, что были упущены некоторые возможности. 

«Пандемия напомнила о хрупкости человеческой жизни. Трудно было представить, что в технологически продвинутом нашем XXI веке даже в самых благополучных состоятельных странах человек может остаться беззащитным перед, казалось бы, не такой уж и фатальной инфекцией, не перед такой уж страшной угрозой», - добавил президент. 

Российский лидер напомнил, что COVID-19 пока не отступил и до сих пор представляет серьезную угрозу. Путин также заявил, что сейчас мир стоит на пороге перемен и тектонических сдвигов. 

Согласно официальной статистике, с начала пандемии в мире было зафиксировано 41 227 176 случаев заболевания коронавирусом, 1 131 308 заразившихся скончались. 

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