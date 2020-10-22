В стране и мире В МВД Грузии подтвердили передачу денег захватившему банк в Зугдиди Ян Брацкий После освобождения большей части заложников злоумышленник забрал деньги и скрылся с места преступления. © Фото: Стрингер, РИА Новости Глава Министерства внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури подтвердил передачу полумиллиона долларов захватившему накануне банк в Зугдиди. Вооруженный преступник взял в заложники посетителей и персонал учреждения. Мужчина требовал деньги и гарантии личной безопасности. «Для меня и нашего руководства самым важным является жизнь человека. Не существует никакой цены жизни человека, будет это 10 или 100 миллионов. Скрывать нечего, какая разница, сколько он забрал. Речь шла о половине миллиона долларов, эта сумма много раз называлась», - цитирует РИА Новости речь Гомелаури. Переговоры с захватчиком вчера длились весь день. В ходе них он постепенно освобождал заложников. Позже стало известно о том, что злоумышленник покинул территорию банка с деньгами и в компании трех заложников. Утром их нашли, а сам преступник скрылся, ведутся его поиски. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика