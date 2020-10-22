Мишустин наградил орденами и медалями лучших медработников

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил лучшим медицинским работникам ордена и медали за особые заслуги. Среди награжденных был и выдающийся кардиохирург Лео Бокерия. Он стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Кроме того, глава кабмина вручил орден Пирогова врачу-пульмонологу 4-й больницы Сеченовского университета Сергею Авдееву. Он лечил Михаила Мишустина от коронавируса. Как признался премьер, он впервые увидел медика без маски лишь на сегодняшней церемонии.

Всего награды из рук премьер-министра получили 27 медицинских работников.