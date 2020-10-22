Прокурор попросила Мосгорсуд оставить приговор Ефремову без изменений

Прокурор обратилась к Мосгорсуду с просьбой сохранить для актера Михаила Ефремова общий режим и оставить ранее вынесенный приговор без изменений.

Ранее адвокаты Михаила Ефремова попросили суд отпустить их подзащитного из-под стражи сегодня или сократить срок заключения до четырех лет с переводом в колонию-поселение.

Прокурор скептически отнеслась к выводам эксперта, которая заявила, что погибший в ДТП курьер Сергей Захаров не был пристегнут ремнем безопасности. Защита Ефремова рассчитывала, что этот факт послужит поводом для смягчения приговора.

«Свою экспертизу независимый эксперт делала не на основе осмотра тела погибшего Сергея Захарова, а на основе фотографий, происхождение которых неизвестно. В ходе допроса она давала пояснения по темам, которые выходят за рамки ее компетенции как врача. Прошу суд отнесись к ним скептически», - приводит ТАСС слова прокурора.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Актер допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого погиб. Ефремова осудили на восемь лет колонии.