ФСБ опубликовала видео обыска в тайнике подозреваемого в подготовке теракта в Московском регионе

Опубликовано видео обыска в тайнике подозреваемого в подготовке теракта в Московском регионе. Оперативники ФСБ задержали 21-летнего уроженца Центральной Азии сегодня.

Силовики обнаружили в лесном схроне компоненты самодельного взрывного устройства, с помощью которого задержанный планировал осуществить теракт, переписку с международными террористами и кураторами. В инструкциях были даны четкие указания по изготовлению бомбы и дальнейшим действиям.

Кроме того, оперативники обнаружили видеозапись, на которой задержанный присягает на верность главарям террористов. По данному факту проводится проверка, других подробностей не приводится.