Госдума одобрила в первом чтении продление дачной амнистии

Госдума в четверг, 22 октября, приняла в первом чтении проект закона о продлении до 1 марта 2026 года дачной амнистии и расширении действия данного упрощенного порядка.

Срок действующего упрощенного порядка оформления прав на частные жилые и садовые дома истекает в следующем году. Авторы нового законопроекта предлагают пролонгировать дачную амнистию, чтобы дать людям дополнительное время на более простой способ узаконить свою собственность.

Оформление будет проходить при наличии права на земельный участок - на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Все нужные для этого бумаги владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно. При этом строящийся объект должен отвечать параметрам объекта ИЖС, закрепленным в Градостроительном кодексе.

Кроме того, предлагается продлить на пять лет срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, начатом до 4 августа 2018 года.