Код опасности «красный»: кадры извержения вулкана Безымянный на Камчатке

В четверг, 22 октября, на Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный в 08.22 по местному времени (23.22 по Москве). Пепловый столб поднялся на высоту около 10 километров. Об этом сообщил Камчатский филиал Федерального исследовательского центра «Единая Геофизическая служба РАН».

В настоящее время вулкан частично закрыт облаками, поэтому точная оценка масштаба извержения появится позже, после изучения данных со спутников, уточнили ученые.

Первые признаки готовящегося извержения были отмечены специалистами еще в начале октября. С этого момента уровень сейсмичности продолжал повышаться. Сейсмическая активизация Безымянного была настолько сильной, что была заметна даже на фоне извергающегося сейчас Ключевского, отмечают геофизики.

«Таким образом, в настоящее время мы наблюдаем одновременное извержение двух соседних вулканов - Ключевского и Безымянного», - говорится в сообщении.

И-за извержения Безымянного для авиации был установлен наивысший, «красный» цветовой код опасности. По информации Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, большое облако пепла на высоте до 9 километров над уровнем моря движется к северу от Безымянного.

Вулкан Безымянный считается одним из самых активных вулканов мира. Он находится в центральной части Ключевской группы вулканов. Последнее извержение Безымянного было зафиксировано весной прошлого года.