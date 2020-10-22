ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт в Москве

Оперативники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Московском регионе. В ходе спецоперации ими был задержан 21-летний уроженец Центральной Азии. Мужчина планировал совершить взрыв в одном из властных учреждений.

«Предотвращен террористический акт в столичном регионе. Задержан выходец из Центрально-Азиатского региона 1999 года рождения», - сказано в релизе.

По данным следствия, мужчина действовал по указке боевиков из международных террористических организаций, с которыми он поддерживал связь.

У задержанного изъяли компоненты самодельного взрывного устройства и переписку с кураторами, которая содержала инструкции по приготовлению взрывчатки, а также видео его присяги главарям незаконных вооруженных формирований.