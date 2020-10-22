Ученые обнаружили у россиян зимнюю пищевую зависимость

Российские ученые обнаружили, что в зимний период жители страны наиболее подвержены пищевой зависимости. Особенно часто это расстройство беспокоит людей, которые не соблюдают режим сна, и подростков 17-18 лет.

Для проведения исследования было опрошено более двух тысяч человек. Ученые провели комплексную оценку пищевого поведения, режима сна школьников и студентов из Сыктывкара, Кирова, Екатеринбурга и Тюмени. Полученные результаты можно экстраполировать на все молодое городское население России, сказал старший научный сотрудник Института физиологии Коми Михаил Борисенков РИА Новости.

В ходе исследования, опубликованного в журнале European Eating Disorders Review, выявились региональные отличия, причина которых еще выясняется. Так, среди жителей четырех регионов пищевой зависимостью больше всего страдают молодые люди из Кирова.

Ученые пока не могут объяснить причину высокой уязвимости подростков 17-18 лет к расстройству пищевого поведения. Однако, по предположению ученых, это может быть связано с начальным этапом самостоятельной жизни, когда подростки имеют возможность самостоятельно формировать рацион без влияния родителей.

Сезонные изменения пищевой зависимости говорят о том, что на регулирующие пищевое поведение функции нервных центров оказывает воздействие световой режим, который влияет на организм человека.

По словам Борисенкова, из этого исследования уже сейчас можно извлечь полезную формацию. Специалист озвучил несколько советов, которые помогут предотвратить развитие у человека пищевой зависимости.

Борисенков отметил важность того, чтобы с раннего детства в рационе человека присутствовали не только вкусные, но и полезные для организма продукты. Также, по словам ученого, следует соблюдать режим сна и бодрствования, особенно не рекомендуется слишком поздно ложиться спать. Кроме того, в утренние часы необходимо принимать солнечные ванны, а зимой заменять их ярким светом, как минимум в течение 30 минут.

В будущем ученые планируют расширить географию исследования. Кроме того, исследователи собираются изучать факторы риска развития пищевой зависимости не только у студентов, но и у широких групп населения. Данные исследования станут частью проекта, который, по утверждению ученых, поможет повысить продолжительность жизни россиян, а также устранить до 98% случаев нарушения пищевого поведения.