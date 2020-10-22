Защита попросила суд освободить Ефремова сегодня

Адвокаты актера Михаила Ефремова обратились в Мосгорсуд с просьбой смягчить наказание своему подзащитному и отпустить его из-под стражи сегодня.

«Прошу снизить ему наказание до такого, которое не будет связано с лишением свободы», - заявил адвокат Петр Хархорин, выступая в прениях сторон.

Еще один защитник Ефремова, Владимир Васильев, попросил суд смягчить наказание до четырех лет и перевести Ефремова в колонию-поселение, пишет РИА Новости. Сторона обвинения и родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова выступили против пересмотра приговора.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Актер допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого погиб. Ефремова осудили на восемь лет колонии.