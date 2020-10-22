Суд отказал Михаилу Ефремову в новой экспертизе

Мосгорсуд отказал защите актера Михаила Ефремова в проведении экспертизы для выяснения вопроса, был ли пристегнут ремнем безопасности погибший в ДТП курьер Сергей Захаров.

«В удовлетворении ходатайства отказать», - определила судебная коллегия Мосгорсуда.

Защита актера ходатайствовала о проведении дополнительной экспертизы после отчета специалиста, которая сказала, что погибший не был пристегнут. Адвокат Петр Хархорин счел, что это могло послужить смягчающим для Ефремова обстоятельством, пишет РИА Новости.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Актер допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого погиб. Ефремова осудили на восемь лет колонии.