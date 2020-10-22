В Москве прощаются с Ириной Скобцевой

На Новодевичьем кладбище столицы прощаются с Народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой. Любимица зрителей и одна из самых красивых женщин мирового кинематографа ушла из жизни 20 октября. Ей было 93 года. Актрису похоронят рядом с могилой супруга, режиссера Сергея Бондарчука.

На церемонию прощания пришел ее сын режиссер Федор Бондарчук с супругой, а также актеры Константин Крюков и Сергей Гармаш, режиссеры Алексей Учитель и Павел Чухрай.

Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. После окончания искусствоведческого отделения исторического факультета МГУ, она поступила в школу-студию МХАТ, что во многом определило ее дальнейшую судьбу. Там она встретила будущего мужа.

Ирина Скобцева сыграла около 100 киноролей. Наиболее известные фильмы с ее участием «Война и мир», «Они сражались за Родину» и «Борис Годунов».