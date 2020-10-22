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В Москве прощаются с Ириной Скобцевой

Ян Брацкий
14:54 22.10.2020
Народная артистка РСФСР ушла из жизни 20 октября на 94-ом году жизни.
В Москве прощаются с Ириной Скобцевой
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

На Новодевичьем кладбище столицы прощаются с Народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой. Любимица зрителей и одна из самых красивых женщин мирового кинематографа ушла из жизни 20 октября. Ей было 93 года. Актрису похоронят рядом с могилой супруга, режиссера Сергея Бондарчука.

На церемонию прощания пришел ее сын режиссер Федор Бондарчук с супругой, а также актеры Константин Крюков и Сергей Гармаш, режиссеры Алексей Учитель и Павел Чухрай.

Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. После окончания искусствоведческого отделения исторического факультета МГУ, она поступила в школу-студию МХАТ, что во многом определило ее дальнейшую судьбу. Там она встретила будущего мужа.

Ирина Скобцева сыграла около 100 киноролей. Наиболее известные фильмы с ее участием «Война и мир», «Они сражались за Родину» и «Борис Годунов».

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