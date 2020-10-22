Госдума приняла в первом чтении проект о «заморозке» накопительной пенсии

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год.

Отмечается, что с 2014 года 6% зарплаты жителей РФ, предназначенные для накопления, направляются в страховую часть пенсионной системы. Другими словами, они идут на выплаты нынешним пенсионерам. Подобная норма должна была действовать до 2021 года, передает РИА Новости.

Напомним, в 2019 году президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о «заморозке» накопительной пенсии в 2022 году. Тем самым он предложил продлить меру до конца 2023 года. Инициативу уже положительно оценили в комитете Госдумы по труду и соцполитике.

Ранее сообщалось, что правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о заморозке накопительной части пенсии до 2023 года. Как указывалось в пояснительной записке, это решение «не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования».