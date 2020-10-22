Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в РФ. Об этом сообщил Анатолий Кучерена, адвокат, представляющий его интересы в России.

«Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России», - подчеркнул Кучерена, передает РИА Новости.

Он также уточнил, что законодательство России позволяет Сноудену получить бессрочный вид на жительство. Процедура продления вида на жительство затянулась из-за ситуации с коронавирусом.

Напомним, Россия уже несколько лет отказывается выдавать Эдварда Сноудена США, где информатора ждет серьезный тюремный срок. Ко всем обвинениям в сторону Сноудена со стороны Штатов недавно добавился иск, связанный с его мемуарами «Личное дело», опубликованными в прошлом году.

В апреле этого года бывший сотрудник американского центрального разведывательного управления Эдвард Сноуден обратился с просьбой к российским властям продлить его пребывание в стране еще на три года.