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Песков опроверг информацию о встрече Путина с Чубайсом

Анна Назайкина
14:23 22.10.2020
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Чубайс якобы покидает «Роснано».
Песков опроверг информацию о встрече Путина с Чубайсом
© Фото: Anatoly Lomokhov, Globallookpress

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам в четверг, что Владимир Путин не проводил встречу с Анатолием Чубайсом. Кроме того, представитель Кремля опроверг информацию об отдельной встрече в очном или видеоформате главы России с руководителем «Роснано».

«Насколько мне известно, нет», - ответил журналистам пресс-секретарь на вопрос, был ли у Анатолия Чубайса разговор с Владимиром Путиным по поводу якобы предстоящего ухода из компании.

Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что глава «Роснано» намерен просить об отставке, однако Анатолий Чубайс опроверг слухи о своем уходе в «Арктику» на странице в Facebook.

Чубайс был назначен гендиректором госкорпорации «Российская корпорация нанотехнологий» в 2008 году указом президента Дмитрия Медведева. В 2010 году корпорация была реорганизирована в ОАО «Роснано». С 2011 года Чубайс занимал должность председателя правления ОАО «Роснано», с 2014-го стал председателем правления ООО «Управляющая компания "Роснано"».

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