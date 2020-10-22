В Петербурге ограничили работу общепита из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге ограничили работу общепита в ночное время из-за распространения коронавируса. Мера будет действовать до 29 ноября, говорится опубликованном на сайте городской администрации постановлении.

Новое время работы не уточняется. Ограничения не коснутся заведений, расположенных в аэропорту, на вокзалах и заправках.

Запрещается досугово-развлекательная деятельность кафе, ресторанов и баров. Закрываются также детские игровые комнаты площадью более 50 квадратных метров в торговых центрах и организациях общепита. В городской общественный транспорт не будут пускать без масок и перчаток.

Работодателям рекомендовано перевести на удаленный режим работы максимально число сотрудников, говорится в документе.

В России за последние сутки выявили 15 971 случай заражения коронавирусом. Петербург находится на втором месте в стране по числу заболевших после Москвы.