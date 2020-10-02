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«Даже Алла не обходилась без его помощи»: Пресняков-старший о смерти Александра Кальянова

Валентина Пескова
21:42 02.10.2020
Советского и российского певца Александра Кальянова не стало сегодня в возрасте 73 лет.
«Даже Алла не обходилась без его помощи»: Пресняков-старший о смерти Александра Кальянова
© Фото: Anatoly Lomohov Russian Look Globallookpress

Владимир Пресняков-старший сообщил, что в ближайшее время должен выйти новый альбом певца Александра Кальянова, которого не стало сегодня в возрасте 73 лет.

Пресняков-старший знал, что его друг боролся с болезнью, но тот никогда не подавал никакого вида и не говорил о своем плохом самочувствии. Поэтому в известие о том, что Кальянова не стало, Владимир Пресняков пока еще не может поверить.

«Он был потрясающим человеком, очень честным, очень открытым. Никогда никого не обижал, никому не льстил, был очень правдивым. Я всегда гордился тем, что он пел на мою музыку свои песни. Вот-вот выйдет альбом с его новыми песнями на мою музыку. Их набралось ровно 10. Конечно, я знал, мы с ним общались, я знаю что, он болеет, но он никогда не подавал никакого виду. Мы всегда разговаривали, ну может быть более философичным, что ли стал. Сейчас я сильно потрясен этим. Потому что ну как-то не верится во все это», - отметил Пресняков-старший.

Владимир Петрович отметил, что Александр Кальянов помогал очень многим людям. Без его помощи не обходилась даже Алла Борисовна Пугачева, благодаря которой он и сам запел когда-то в свое время.

«Даже Алла не обходилась без его помощи. Когда она готовила юбилейный концерт, то именно он ей посоветовал, чьи песни ей можно исполнить на концерте в качестве новых композиций. Он занимался организацией этого дела всего, и она его всегда слушала и еще очень его любила. Относилась к нему, как к брату, что ли», - сказал музыкант.

О смерти советского и российского эстрадного певца, композитора и аранжировщика Александра Кальянова сообщила на своей странице в Instagram Алла Пугачева. О причине смерти музыканта пока не сообщается.

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