Власти США уведомили дипломатов РФ о задержании россиянина за контрабанду

Российские дипломаты в среду, 21 октября, получили от правоохранительных органов США уведомление, что ими был задержан гражданин РФ по обвинению в сговоре с целью незаконного экспорта электроники. Об этом сообщило Генконсульство РФ в Нью-Йорке.

«Генконсульство сегодня получило уведомление от американских правоохранительных органов о задержании гражданина России (единственного из списка Минюста США) в составе международной преступной группы по обвинению в сговоре с целью незаконного экспорта электронной техники», - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Отмечается, что еще 19 октября Минюст США опубликован пресс-релиз с информацией о том, что десяти лицам были предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью незаконного экспорта из США рейсами российской авиакомпании электронной техники, в основном местного производства.

Американские правоохранительные органы оценивают причиненный ущерб в 50 миллионов долларов. Уточняется, что из списка лиц Минюста США, которым предъявлены обвинения, россиянин только один.