В стране и мире Песков рассказал, какое шампанское пил Путин за здоровье Михалкова Анна Назайкина Накануне Владимир Путин по видеосвязи поздравил режиссера Никиту Михалкова с днем рождения. © Фото: Пресс-служба президента РФ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам,

что Владимир Путин поднял за здоровье режиссера Никиты Михалкова бокал отечественного шампанского. «Я не знаю, что было именно за шампанское, но в последнее время... Марку, с другой стороны, я не могу называть, но отечественная марка. Марку было бы неправильно называть», - ответил представитель Кремля журналистам на вопрос о том, какое шампанское пил президент. Накануне Владимир Путин по видеосвязи поздравил режиссера Никиту Михалкова с днем рождения. Вчера мэтру российского кинематографа исполнилось 75 лет. Глава государства пожелал юбиляру здоровья и творческого долголетия. Ранее Владимир Путин подписал указ о присвоении Михалкову звания Героя Труда. В тексте указа, опубликованного на сайте Кремля, отмечается, что звание присуждено известному режиссеру «за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика