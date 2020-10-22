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Песков рассказал, какое шампанское пил Путин за здоровье Михалкова

Анна Назайкина
13:57 22.10.2020
Накануне Владимир Путин по видеосвязи поздравил режиссера Никиту Михалкова с днем рождения.
Песков рассказал, какое шампанское пил Путин за здоровье Михалкова
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам,
что Владимир Путин поднял за здоровье режиссера Никиты Михалкова бокал отечественного шампанского.

«Я не знаю, что было именно за шампанское, но в последнее время... Марку, с другой стороны, я не могу называть, но отечественная марка. Марку было бы неправильно называть», - ответил представитель Кремля журналистам на вопрос о том, какое шампанское пил президент.

Накануне Владимир Путин по видеосвязи поздравил режиссера Никиту Михалкова с днем рождения. Вчера мэтру российского кинематографа исполнилось 75 лет. Глава государства пожелал юбиляру здоровья и творческого долголетия.

Ранее Владимир Путин подписал указ о присвоении Михалкову звания Героя Труда. В тексте указа, опубликованного на сайте Кремля, отмечается, что звание присуждено известному режиссеру «за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу».

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