Ярче и объемнее: как меняют «голос» кремлевских курантов

Историческое событие происходит на Красной площади Москвы - на Спасскую башню начали поднимать и монтировать 12 новых колоколов. Их изготовили в Воронеже по старинным технологиям. Впредь музыкальные произведения, в том числе гимн России, будут звучать в полторы октавы.



Три верхних яруса Спасской башни занимают колокола, механизмы, циферблаты и барабаны. Самый маленький колокол для звонницы весит 36 килограммов, а самый большой - 850.

Над новыми колоколами работали целый год. Они отлиты из колокольной бронзы - 80% меди и 20% олова. Эти пропорции позволяют добиться идеального звучания. Но важен не только материал - на поверхность колоколов не нанесли привычные иконы и надписи. Лишь трехлистник, который символизирует Святую Троицу. Нагромождение орнаментов влияет на звук не в лучшую сторону.

В разное время колокольный ярус составляли до 35 колоколов. В царской России по Красной площади разносился Преображенский марш, после революции - Интернационал. После 96-го года звучала мелодия «Славься», а с 2000-го - гимн России. Обе композиции исполняются до сих пор. Но теперь звук будет ярче и объемнее.

«Шесть колоколов сегодня сняли со Спасской башни. Они давно не участвуют в ансамбле. Но остаются ценными. Старейший колокол привез еще Петр Первый. На уникальном колоколе сохранилось место производства - Амстердам», - рассказывает руководитель дирекции военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» Сергей Смирнов.

Главные часы России - куранты на Спасской башне Московского Кремля - сейчас остановлены из-за масштабного обновления звонницы. Но уже 31 декабря установленные колокола возвестят о наступлении Нового года.