Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ярче и объемнее: как меняют «голос» кремлевских курантов

Карина Харитонова
13:50 22.10.2020
Двенадцать новых колоколов отлили по старинным технологиям в Воронеже.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Историческое событие происходит на Красной площади Москвы - на Спасскую башню начали поднимать и монтировать 12 новых колоколов. Их изготовили в Воронеже по старинным технологиям. Впредь музыкальные произведения, в том числе гимн России, будут звучать в полторы октавы.

Три верхних яруса Спасской башни занимают колокола, механизмы, циферблаты и барабаны. Самый маленький колокол для звонницы весит 36 килограммов, а самый большой - 850.

Над новыми колоколами работали целый год. Они отлиты из колокольной бронзы - 80% меди и 20% олова. Эти пропорции позволяют добиться идеального звучания. Но важен не только материал - на поверхность колоколов не нанесли привычные иконы и надписи. Лишь трехлистник, который символизирует Святую Троицу. Нагромождение орнаментов влияет на звук не в лучшую сторону.

В разное время колокольный ярус составляли до 35 колоколов. В царской России по Красной площади разносился Преображенский марш, после революции - Интернационал. После 96-го года звучала мелодия «Славься», а с 2000-го - гимн России. Обе композиции исполняются до сих пор. Но теперь звук будет ярче и объемнее.

«Шесть колоколов сегодня сняли со Спасской башни. Они давно не участвуют в ансамбле. Но остаются ценными. Старейший колокол привез еще Петр Первый. На уникальном колоколе сохранилось место производства - Амстердам», - рассказывает руководитель дирекции военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» Сергей Смирнов.

Главные часы России - куранты на Спасской башне Московского Кремля - сейчас остановлены из-за масштабного обновления звонницы. Но уже 31 декабря установленные колокола возвестят о наступлении Нового года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.