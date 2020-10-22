Центробанк принял меры для защиты пенсий россиян



Центробанк подготовил новые ограничения для инвестирования средств, которые находятся в управлении негосударственных пенсионных фондов. Целью таких мер является дополнительная защита российских пенсий.

Новые ограничения коснутся вложений пенсионных резервов, к которым относятся накопительная часть пенсии и взносы граждан в рамках добровольного пенсионного страхования.

Для того, чтобы повысить доход и увеличить счет каждого клиента, негосударственные фонды инвестируют взносы. Вместе с тем в законе зафиксированы ограничения, которые направлены на минимизацию риска подобных вложений. Разработанные Центробанком правила ограничат вложения в бессрочные облигации, сообщают «Ведомости».

Так, будет лимитирован объем вложений в подобные ценные бумаги, то есть для них будет предусмотрен единый с акциями того же эмитента предел. Также для «вечных» облигаций необходимо будет ориентироваться на рейтинг не эмитента, а отдельного выпуска. В ситуации, когда рейтинг окажется слишком низким, покупка облигаций будет невозможна.

Новые ограничения относятся также и к облигациям, обеспеченных выданными ипотечными кредитами. Вложения в них ограничат 5% от общего количества средств под управлением негосударственных пенсионных фондов.

Первоначально новые ограничения должны были вступить с нового года, однако некоторые нововведения Центробанк решил отложить с связи с риском распродажи активов фондами, за чем, в свою очередь, последовало бы снижение цен облигаций, а также рост их доходности. Такая ситуация повлияла бы на уровень ставок на долговом рынке, тем самым затруднив доступ к заемным средствам.