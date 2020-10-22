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Правительство продлит программу льготной ипотеки до 2021 года

Виктория Ивашечкина
13:16 22.10.2020
По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, изначально программа была рассчитана до 1 ноября 2020.
Правительство продлит программу льготной ипотеки до 2021 года
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство продлит программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% до 1 июля 2021 года.

«Мы продлеваем программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года», - подтвердил политик на заседании кабмина, передает ТАСС.

Мишустин напомнил, что изначально программа была рассчитана до 1 ноября 2020 года. По словам премьера, она хорошо себя зарекомендовала и помогла как российским семьям, так и строительной отрасли.

Напомним, программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля текущего года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, а также строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье на фоне пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил продлить программу льготной ипотеки. Также предлагалось увеличить сумму кредитов, которые могут выдавать банки. Согласно документу, общий объем выдачи будет увеличен до 2,8 триллионов рублей.

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