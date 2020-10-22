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В Кремле оценили ситуацию в Нагорном Карабахе

Анна Касаткина
13:12 22.10.2020
Достигнутые в Москве договоренности о мире сторонами не соблюдаются, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Кремле оценили ситуацию в Нагорном Карабахе
© Фото: Tofik Babayev, Xinhua, Globallookpress

Россия делает все возможное для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он признал, что достигнутые в Москве договоренности Арменией и Азербайджаном не соблюдаются.

«Пока действительно нельзя констатировать, что ранее достигнутые договоренности о прекращении огня, о гуманитарной паузе соблюдаются», - сказал Песков.

Отвечая на вопрос о реплике турецкого вице-президента Фуата Октая о том, что без Турции конфликт разрешить нельзя, Песков отметил, что участие третьих сторон зависит от политической воли участников конфликта.

«Участников конфликта двое - это Азербайджан и Армения. И участвовать в урегулировании конфликта, быть неким посредником или участвовать в форматах возможно только с согласия двух сторон», - подчеркнул представитель Кремля.

Россия же, по его словам, «делала и делает все возможное», чтобы вывести ситуацию в политико-дипломатическое русло.

«Мы по-прежнему убеждены, что альтернативы мирному урегулированию у этой проблемы нет», - добавил Песков.

Бои в зоне конфликта в Нагорном Карабахе не прекращаются с 27 сентября, несмотря на заключенное перемирие. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провел в Москве встречи с коллегами из Армении и Азербайджана, на которых обсуждались неотложные вопросы по ситуации.

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