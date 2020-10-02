Путин поздравил РАНХиГС с 10-летием со дня создания академии

За время своего существования Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) превратилась в крупный центр по подготовке кадров. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с ректором учебного заведения Владимиром Мау.

Глава РФ поздравил Мау и весь коллектив РАНХиГС с десятилетием со дня создания академии. Владимир Путин отметил, что академией проводится «очень большая, серьезная работа». Президент также поддержал инициативу увеличить число студентов из стран СНГ.

Профессорско-преподавательский состав РАНХиГС насчитывает около 17 тысяч человек. А обучают в академии по разным программам более 200 тысяч человек. Среди выпускников - два вице-премьера, 12 федеральных министров, 36 глав регионов. ВУЗ формирует целые управленческие команды, создает резерв кадров, а так же перепрофилирует на перспективные специальности.