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Путин поздравил РАНХиГС с 10-летием со дня создания академии

Лина Давыдова
21:28 02.10.2020
Владимир Путин также отметил, что академией проводится «очень большая, серьезная работа»
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс - служба Президента России

За время своего существования Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) превратилась в крупный центр по подготовке кадров. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с ректором учебного заведения Владимиром Мау.

Глава РФ поздравил Мау и весь коллектив РАНХиГС с десятилетием со дня создания академии. Владимир Путин отметил, что академией проводится «очень большая, серьезная работа». Президент также поддержал инициативу увеличить число студентов из стран СНГ.

Профессорско-преподавательский  состав РАНХиГС  насчитывает около 17 тысяч человек. А обучают в академии по разным программам более 200 тысяч человек. Среди выпускников - два вице-премьера, 12 федеральных министров, 36 глав регионов. ВУЗ формирует целые управленческие команды, создает резерв кадров, а так же перепрофилирует на перспективные специальности.

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