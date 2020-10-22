В стране и мире После полугодового плена: освобожденные в Экваториальной Гвинее моряки прибыли в Россию Анна Касаткина Благодаря усилиям российских дипломатов, нигерийских властей и судоходной компании моряков удалось вызволить из плена в начале октября. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Освобожденные из пиратского плена в Экваториальной Гвинее моряки вернулись в Россию. Их самолет приземлился в московском аэропорту Внуково. Три россиянина и один украинец накануне вылетели из Стамбула. Моряки были захвачены в мае и провели в плену почти полгода. Пираты угрожали убить их, если не будет предоставлен выкуп. Благодаря усилиям российских дипломатов, нигерийских властей и судоходной компании моряков удалось вызволить из плена в начале октября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика