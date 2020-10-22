Ефремов заявил, что раскаивается в совершенном им ДТП

Российский актер Михаил Ефремов заявил, что искренне раскаивается в совершенном им ДТП и полностью признал свою вину в трагедии.

Также артист утверждает, что его бывший адвокат Эльман Пашаев занимался саморекламой, а не его защитой в ходе рассмотрения дела по существу, а также вел дело некорректно и с нарушениями адвокатской этики.

«В тексте жалобы Ефремов заявил, что полностью раскаивается в преступлении», - зачитала текст жалобы судья.

Также артист во время заседания суда по жалобе на приговор по делу о смертельном ДТП отказался от услуг адвоката Андрея Алешкина. Ранее он вел переговоры о примирении с потерпевшими.

Ранее адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил, что родственники погибшего Сергея Захарова после выплаты компенсации не соглашались на смягчение приговора и просят оставить приговор в силе.

Напомним, Пресненский суд Москвы 8 сентября этого года признал Михаила Ефремова виновным в гибели курьера интернет-магазина Сергея Захарова в ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Актер содержится в столичном СИЗО-5.