Нарышкин оценил перспективы сотрудничества спецслужб России и Белоруссии

Спецслужбы могут сделать многое, чтобы защитить Россию и Белоруссию от внешних угроз. Об этом на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Нарышкин выразил солидарность с оценкой Лукашенко напряженности вокруг Союзного государства и в мире в целом.

«Я уверен в том, что спецслужбы могут сделать еще много и много, чтобы обеспечить интересы и наших государств, наших граждан, защитить от тех угроз, которые с определенной периодичностью возникают», - цитирует главу СВР БелТА.

На встрече Нарышкин поблагодарил белорусских коллег за организацию разговора и передал Лукашенко добрые пожелания от президента РФ Владимира Путина.