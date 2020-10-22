Глава Минздрава уйдет на самоизоляцию из-за коронавируса в семье

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко уйдет на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19 у одного из членов его семьи. Об этом сообщил «Звезде» помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

«В связи с положительным результатом повторного ПЦР-теста на COVID-19 у одного из членов семьи министр Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию», - отметил он.

По словам Кузнецова, министр в ближайшее время будет работать удаленно. Он чувствует себя хорошо. На публичных мероприятиях представлять Минздрав будет его первый заместитель Игорь Каграманян, добавил помощник главы ведомства.