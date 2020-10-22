Суд в Красноярске отпустил под домашний арест бизнесмена Быкова
Красноярский краевой суд изменил меру пресечения бизнесмену Анатолию Быкову. Обвиняемый будет находиться под домашним арестом.
«Красноярский суд изменил меру пресечения для Анатолия Быкова на домашний арест», - сообщили в суде.
Быкова задержали 7 мая в Красноярске сотрудники МВД и ФСБ России в Красноярске. Его подозревают в организации летом 1994 года заказных убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова, двух членов возглавляемой им преступной группировки, которых он считал ответственными за покушение на себя.
Кроме того, следователи проверяют причастность Быкова к подстрекательству к убийству. По предварительной версии, в 2004 году в поселке Удачном бизнесмен побудил знакомого совершить покушение на являвшегося на тот момент вице-президентом федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского. Позже киллер расстрелял из автомата автомобиль Грабовского, но тот сумел спастись.
Ранее адвокат бизнесмена заявил о пропаже более миллиона рублей с банковского счета своего подзащитного за время его нахождения в красноярском СИЗО.