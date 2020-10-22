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В НИЦ Гамалеи прокомментировали смерть участника испытаний вакцины AstraZeneca

Анна Назайкина
12:12 22.10.2020
Причина гибели добровольца остается неизвестной.
В НИЦ Гамалеи прокомментировали смерть участника испытаний вакцины AstraZeneca
© Фото: Rafael Henrique, Keystone Press Agency, Globallookpress

Директор НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что если после смерти участника испытаний вакцины AstraZeneca компания решила продолжить исследования, то у нее есть доказательства отсутствия связи между гибелью человека и введением вакцины.

«Все на этом свете, вакцинированные или невакцинированные, как мы с вами понимаем, умрут. Самое главное - отчего они умрут. Когда будет, соответственно, доказано всевозможными комитетами, которые у AstraZeneca... что он умер от введения вакцины, это для вакцины будет плохо. А пока это не доказано, я могу только сожалеть о смерти этого человека», - передает слова Гинцбурга РИА Новости.

Говоря о возобновлении испытаний, ученый отметил, что если причинно-следственная связь между двумя фактами не установлена и это подтверждено некоторым сообществом врачей, то испытания надо продолжать. Однако в обратном случае проведение тестов необходимо остановить.

«Если есть какие-то намеки на связь этих двух явлений - вакцинация и смерть, - то, конечно, надо останавливать согласно любому законодательству», - уточнил микробиолог.

Ранее стало известно о смерти участника испытаний вакцины от коронавируса британской компании AstraZeneca. Причина гибели остается неизвестной. Кроме того, отсутствуют данные о том, были ли получены добровольцем плацебо или активный препарат. Испытания продолжаются.

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