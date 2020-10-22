Историческая миссия: в NASA показали процесс забора грунта с астероида Бенну
NASA опубликовало уникальные кадры забора грунта с астероида Бенну. Миссия прошла накануне и, как говорят специалисты, увенчалась успехом.
На фотографиях и видео, которые представил главный научный руководитель миссии Данте Лоретта, видно касание инструмента зонда OSIRIS-REx поверхности космического тела.
«Из того, что мы знаем сейчас, процесс забора образцов прошел прекрасно», - заявил Лоретта.
Он выразил уверенность, что зонду удалось собрать достаточное количество грунта. Точный объем станет известен в понедельник.
В NASA миссию OSIRIS-REx назвали исторической. Глава ведомства Джим Брайденстайн пояснил, что созданный человеком аппарат впервые вращается вокруг столь небольшого как Бенну космического тела.
Напомним, что зонд стартовал с Земли еще четыре года назад. Аппарат достиг своей рабочей позиции в декабре 2018 года и с тех пор находился на его орбите, готовясь к сближению. Возвращение капсул с грунтом ожидается в 2023 году.