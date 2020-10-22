СМИ опубликовали кадры момента захвата заложников в банке Зугдиди

Обнародован момент захвата заложников в банке Зугдиди. Грузинский телеканал Formula News на своей странице в Facebook опубликовал кадры, на которых можно увидеть сидящих на полу людей, и расхаживающего мимо них человека в маске и с автоматом.

Ранее стало известно, что захвативший в среду, 21 октября, филиал Банка Грузии в Зугдиди злоумышленник сдался властям. Сообщалось, что мужчина требовал 500 тысяч долларов и гарантию собственной безопасности. Переговоры шли несколько часов. В результате злоумышленник освободил заложников, несколько человек смогли сами сбежать по пожарной лестнице.

По свидетельствам очевидцев, что захвативший банк мужчина держал в руках гранаты и у него было несколько автоматов. По данным МВД Грузии, сотрудниками правоохранительных органов были освобождены не менее 43 заложников.