Ученые раскрыли загадку самой страшной катастрофы в истории Земли

Ученые впервые подробно описали самую страшную земную катастрофу, в результате которой исчезли 95% морских и 75% сухопутных животных. Массовое вымирание произошло примерно 252 миллиона лет назад, его связывают с вулканической активностью на территории Сибири на границе пермского и триасового периодов.

Специалисты Центра изучения океана и Центра изучения геологических наук имени Гельмгольца в Германии использовали для исследования раковины ископаемых брахиопод, которые были отложены на дне мелководных шельфовых морей океана Тетис. С помощью измерения изотопов элемента бора в окаменелостях удалось определить изменение pH морской воды до и после массового исчезновения видов. Кроме того, получилось реконструировать данные о содержании углекислого газа в атмосфере, так как на него влияет уровень pH.

Исследование показало, что обширные излияния магмы высвободили огромное количество парникового газа. Он накапливался в атмосфере несколько тысячелетий, что вызвало сильное потепление и подкисление океана. Из-за этого исчезли морские кальцифицирующие организмы.

На суше парниковый эффект привел к повешению температуры и химическому выветриванию. В океаны попало множество питательных веществ, из-за чрезмерного удобрения стали разрастаться мертвые зоны, лишенные кислорода. Сочетание различных факторов убило сразу несколько групп животных.

По словам исследователей, извержения вулканов не стоит сравнивать с антропогенными выбросами углеродов. Даже сжигание всего ископаемого топлива не приведет к такому уровню углекислого газа в атмосфере, как на границе пермского и триасового периодов. Однако беспокойство вызывает тот факт, что темпы накопления парникового газа сейчас в 14 раз превышают темпы, наблюдаемые во время величайшей биологической катастрофы в истории, отметила руководитель группы исследователей Хана Юрикова.