Ереван планирует представить ОДКБ информацию о БПЛА Азербайджана в небе над Арменией

Армянская сторона планирует представить ОДКБ информацию о проникновении на территорию Армении азербайджанских БПЛА. Об этом на брифинге сообщил представитель минобороны страны Арцрун Ованнисян.

«Все будет представлено. По очереди, по порядку, как говорят военные», - сказал он.

Ранее в оборонном ведомстве Армении сообщили, что уничтожили несколько беспилотников ВС Азербайджана в Котайкской и Гегаркуникской области. Один из БПЛА был сбит недалеко от Еревана.

Ситуация в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября: стороны обвинили друг друга в обстрелах. Минобороы Азербайджана утверждает, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения, Ереван в свою очередь заявил, что Баку «начал наступление» на карабахском направлении.

Ранее президент РФ Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп в совместном заявлении призвали Азербайджан и Армению немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и сесть за стол переговоров.