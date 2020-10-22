В России за сутки выявили 15 971 новый случай коронавируса

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 15 971 новый случай коронавируса. При этом у 25,8% больных симптомов нет. За последние 24 часа выздоровели 11 428 человек, 290 умерли.

По количеству заболевших лидирует Москва (4 413, на 24 больше, чем накануне), за ней идут Санкт-Петербург (697), Подмосковье (462), Нижегородская (354), Ростовская (297), Свердловская (259), Архангельская (256) области.

Меньше всего пациентов с COVID-19 выявили в Чечне (шестеро), Ненецком автономном округе и на Чукотке (по одному).

Напомним, вчера сообщалось о 15 700 зарегистрированных за сутки случаях (темпы прироста составляют 1,1%). Всего с начала эпидемии в России заразились 1 463 306 человек.

Также ранее в оперштабе заявили, что число умерших от коронавируса за сутки (с 20 на 21 октября) в России впервые превысило 300. По словам специалистов, это максимум за все время пандемии в стране.