В стране и мире Коронавирус Специалисты рассчитали точную дату окончания пандемии коронавируса в России Анна Назайкина Ее рассчитали при помощи математической модели. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Karolina Grabowska, Pexels.com Российский Центр мониторинга биологических рисков создал математическую модель протекания пандемии коронавируса в России. Таким образом, ученым удалось рассчитать точную дату окончания пандемии COVID-19 в стране - 16 декабря 2021 года. В ходе проведения масштабной работы специалисты учитывали особенности распространения COVID-19, его мутации, разработку вакцин, а также достижения врачей в области лечения инфекции.



По расчетам ученых, вторая волна пандемии достигнет пика через два месяца. Специалисты утверждают, что количество новых случаев заражения будет доходить до 24 тысяч в сутки, после чего можно будет говорить о спаде. Как спрогнозировали в Центре мониторинга, общее количество летальных случаев от коронавируса за остаток 2020 года и 2021 год достигнет 52 тысяч. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика