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В Подмосковье спасли от слепоты пациента со зрением -45

Анна Берестовая
02:11 02.10.2020
Помимо экстремальной близорукости у мужчины была диагностирована катаракта.
В Подмосковье спасли от слепоты пациента со зрением -45
© Фото: pixabay.com

В подмосковной больнице медики сумели спасти от слепоты пациента, у которого была диагностирована катаракта и близорукость, дошедшая до -45 диоптрий.

Уникальную микрохирургическую операцию, которая смогла избавить 49-летнего мужчину от обеих патологий за один раз, осуществили врачи Раменской центральной районной больницы. Задача была дополнительно осложнена тем, что глаз пациента деформировался, увеличившись в длине в 1,5 раза.

Такое преобразование формы глаза произошло из-за крайне сильной миопии. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области, до обращения в медучреждение мужчина длительное время использовал жесткие контактные линзы.

Пациент смог покинуть больницу уже на второй день после процедуры и сейчас не нуждается в ношении линз.

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