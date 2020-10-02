В Подмосковье спасли от слепоты пациента со зрением -45

В подмосковной больнице медики сумели спасти от слепоты пациента, у которого была диагностирована катаракта и близорукость, дошедшая до -45 диоптрий.

Уникальную микрохирургическую операцию, которая смогла избавить 49-летнего мужчину от обеих патологий за один раз, осуществили врачи Раменской центральной районной больницы. Задача была дополнительно осложнена тем, что глаз пациента деформировался, увеличившись в длине в 1,5 раза.

Такое преобразование формы глаза произошло из-за крайне сильной миопии. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области, до обращения в медучреждение мужчина длительное время использовал жесткие контактные линзы.

Пациент смог покинуть больницу уже на второй день после процедуры и сейчас не нуждается в ношении линз.