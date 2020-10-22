На Украине собираются утилизировать снаряды секретных советских танков

Руководство Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А.А. Морозова собирается уничтожить 152-мм снаряды секретных танков «Молот» и «Нота», которые разрабатывались в СССР. Об этом сообщает украинское издание Defense Express.

В материале рассказывается, что 6 октября 2020 года Харьковское конструкторское бюро машиностроения, в котором хранятся снаряды, обратилось с письмом к Государственному научно-исследовательскому институту химической промышленности в Шостке с просьбой провести их утилизацию.

В письме сообщалось, что в бюро на хранении находятся боеприпасы и взрывчатые вещества с просроченными сроками хранения. Кроме того, прилагался список, в котором были указаны индексы и количество. Всего планируется уничтожить 39 снарядов, которые, как сообщается, были изготовлены еще в конце 80-х годов.

По утверждению «Репортера», в ГК «Укроборонпром», Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и Минобороны отреагировали на статью, пообещав разобраться в ситуации и выяснить, зачем бюро машиностроения захотело избавиться от снарядов.