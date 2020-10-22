Путин примет участие в заседании клуба «Валдай» по видеосвязи

Владимир Путин в четверг, 22 октября, примет участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выступление главы государства ожидается интересным.

Представитель Кремля напомнил, что президент принимает участие в данном мероприятии каждый год. В этот раз он пообщается с участниками по видеосвязи.

В 2019 года заседание клуба проходило в Сочи. Тогда Путин заявил, что большое евразийское партнерство едва ли сложится в ближайшее время. Президент отметил необходимость создания в регионе Персидского залива организации по безопасности и сотрудничеству с участием РФ, Китая, Евросоюза и США.

В этот раз XVII ежегодное заседание «Валдая» проходит с 20 по 22 октября в Москве. Тема - «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира». На мероприятие приглашены свыше 150 участников со всего мира. В четверг дискуссия будет посвящена влиянию экологии на политику.