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Путин примет участие в заседании клуба «Валдай» по видеосвязи

Иван Линдеманн
00:57 22.10.2020
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выступление главы государства ожидается интересным.
Путин примет участие в заседании клуба «Валдай» по видеосвязи
© Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в четверг, 22 октября, примет участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выступление главы государства ожидается интересным.

Представитель Кремля напомнил, что президент принимает участие в данном мероприятии каждый год. В этот раз он пообщается с участниками по видеосвязи.

В 2019 года заседание клуба проходило в Сочи. Тогда Путин заявил, что большое евразийское партнерство едва ли сложится в ближайшее время. Президент отметил необходимость создания в регионе Персидского залива организации по безопасности и сотрудничеству с участием РФ, Китая, Евросоюза и США.

В этот раз XVII ежегодное заседание «Валдая» проходит с 20 по 22 октября в Москве. Тема -  «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира». На мероприятие приглашены свыше 150 участников со всего мира. В четверг дискуссия будет посвящена влиянию экологии на политику.

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