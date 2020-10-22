«Это формат, требуемый временем»: педагоги и школьники оценили дистанционное обучение

Расписание для учащихся средних и старших классов, которые и перешли на дистанционную форму обучения, составляется с учетом рекомендуемых Роспотребнадзором норм. Об этом «Звезде» рассказал директор московской школы №1517 Михаил Швецов.

«У нас сейчас обучение организовано в двух видах, в двух форматах. С первого по пятый класс дети к нам приходят в школу и учатся очно. С шестого по одиннадцатый класс дети учатся дистанционно, по расписанию, которое утверждено школой. И школа вправе редактировать расписание в случае необходимости для того, чтобы не было дополнительной нагрузки на детей, чтобы соблюдать все нормы и рекомендации Роспотребнадзора и нормы СанПиН. Дети дистанционно учатся в двух форматах. И напрямую через компьютер с учителем, и в электронном режиме, когда учитель дает им задание и они его самостоятельно выполняют», - объяснил он.

Преподаватель информатики школы №1517 Мария Зюзюкова уверена, что дистанционный формат обучения - это очень удобно и для педагогов и для учеников.

«Дистанционное образование так устроено, что ребенок может с любого устройства выйти. Очень часто дети к урокам подключаются с телефонов... Я считаю, что мы быстро смогли привыкнуть к работе в таком формате. Я думаю, что это тот формат, который требует время. К урокам и педагоги и дети могут подключиться практически из любого места. Это очень удобно», - поделилась своим мнением преподаватель.

Получение знаний не выходя из дома оценили и дети. Например, ученик 10-го кадетского класса школы №1517 Никита Рожков рассказал «Звезде», что ему нравится данный формат. Молодой человек, в частности, отметил интересные обучающие видео и презентации, которые им показывают педагоги во время онлайн-занятий.