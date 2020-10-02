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Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса

Валентина Пескова
20:41 02.10.2020
Российский препарат «Спутник V» поступил в Венесуэлу утром в пятницу, о чем еще ранее существовала договоренность на уровне министерств здравоохранения России и Венесуэлы.
Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса
© Фото: Cadu Rolim Keystone Press Agency Globallookpress

Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла сегодня в Венесуэлу. Сообщая новость об этом в эфире государственного телевидения, исполнительный вице-президент республики Дельси Родригес назвала это историческим моментом для своей страны.

«Это исторический момент для нашей родины. Сегодня мы получаем от братской России первую партию вакцины "Спутник V"», - сказала Родригес.

В августе Венесуэла первой выразила желание принять участие в испытаниях первого в мире препарата от коронавируса, который изготовили и зарегистрировали российские специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи и Министерства обороны.

Президент южноамериканской республики Николас Мадуро сказал, что лично привьется российской вакциной и предложит сделать прививку «Спутником V» всем 14 тысячам кандидатов, зарегистрировавшимся для участия в выборах на места в Национальной ассамблее.

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