В Роскосмосе создадут спутники для мониторинга Арктики в разных диапазонах

Для наблюдения за акваторией Северного морского пути в России будет создана группировка спутников «Арктика-КН», способная получать информацию в разных диапазонах. Роскосмос намерен вместе с коммерческим партнером изготовить спутники. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин на совещании по развитию Северного морского пути под председательством Михаила Мишустина.

«Для существенного повышения периодичности наблюдения на акватории Северного морского пути предполагается создание совместно с нашим коммерческим партнером группировки универсальных спутников “Арктика-КН”, обеспечивающей получение информации и в радиолокационном, и в видимом, и в инфракрасном диапазонах», - приводятся слова Рогозина на сайте госкорпорации «Роскосмос».

По словам Рогозина, госкорпорация планирует несколько проектов в рамках государственного-частного партнерства, которые будут направлены на повышение возможностей отечественной группировки дистанционного зондирования Земли.

«В начале 2021 года нами спланирован запуск на высокоэллиптическую орбиту спутника “Арктика-М”. Это позволит получать необходимую информацию для повышения достоверности прогнозов погоды как по Арктическому региону, так и для РФ, для которой Арктика является “кухней погоды”», - приводятся слова Рогозина.

Глава «Роскосмоса» добавил, что в рамках Федеральной космической программы в 2021-2022 годах запланированы запуски радиолокационных спутников «Обзор-Р» и двух «Кондор-ФКА», - которые позволят в течение четырех лет обеспечивать мониторинг акватории.