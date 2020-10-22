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МВД Грузии: в Зугдиди освобождены 43 заложника

Иван Линдеманн
00:14 22.10.2020
Люди доставлены в безопасное место. Около банка продолжаются следственные действия.
МВД Грузии: в Зугдиди освобождены 43 заложника
© Фото: tvcplus, twitter

Сотрудники правоохранительных органов освободили по меньшей мере 43 заложника, которых удерживал неизвестный в филиале банка в грузинском городе Зугдиди.

В МВД страны рассказали, что люди доставлены в безопасное место.

«На месте происшествия ведутся следственные действия», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В среду, 21 октября, вооруженный автоматом и гранатой неизвестный мужчина ворвался в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил 19 заложников. Взамен на их освобождение он требовал 500 тысяч долларов.

Вечером местные СМИ сообщили о завершении спецоперации и освобождении почти всех людей. Вскоре было опубликовано видео, на котором  захватчик с тремя заложниками покидает здание и садится в полицейский автомобиль. Известно, что правоохранители выдали ему деньги, которые он требовал.

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