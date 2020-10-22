МВД Грузии: в Зугдиди освобождены 43 заложника
Сотрудники правоохранительных органов освободили по меньшей мере 43 заложника, которых удерживал неизвестный в филиале банка в грузинском городе Зугдиди.
В МВД страны рассказали, что люди доставлены в безопасное место.
«На месте происшествия ведутся следственные действия», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
В среду, 21 октября, вооруженный автоматом и гранатой неизвестный мужчина ворвался в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил 19 заложников. Взамен на их освобождение он требовал 500 тысяч долларов.
Вечером местные СМИ сообщили о завершении спецоперации и освобождении почти всех людей. Вскоре было опубликовано видео, на котором захватчик с тремя заложниками покидает здание и садится в полицейский автомобиль. Известно, что правоохранители выдали ему деньги, которые он требовал.